Voluntários levam literatura e atividades lúdicas para crianças em Porto Trombetas

Decoração, personagens da literatura, rodas de conversa, brincadeiras, dinâmicas e diversas outras atrações fizeram a alegria dos alunos do ensino fundamental I e II do Colégio Equipe e marcaram a primeira ação do ano do Programa de Voluntariado da Mineração Rio do Norte (MRN), localizada em Porto Trombetas, no oeste do Pará.

Com os temas “Ler é desvendar mundos desconhecidos” e “Venha participar desse encontro para desenvolver o seu Sentido Aluno: super habilidades interdisciplinares que ajudam na compreensão das áreas de conhecimento estudados”, o evento foi promovido na manhã do último sábado (30/04), com a contação de histórias, oficinas de literatura, gincanas e teatro. A ação foi alusiva ao Dia Mundial do Livro, comemorado em abril.

“A ideia foi que nossos voluntários engajassem os alunos, tanto na escrita quanto na atuação e narrativa da história. Por isso, os voluntários introduziram atividades que proporcionaram aos alunos serem parte integrante da história, construindo juntos diversas possibilidades dentro da leitura e descobrindo novos mundos por meio da imaginação e da criatividade”, enfatizou Natasha Khoshneviss, analista de Relações Comunitárias da MRN.

Julianny Maia, coordenadora do ensino fundamental II do Colégio Equipe, ressaltou a importância da leitura dentro dos ambientes escolar e social dos alunos. “Essa troca de vivências e experiências, com apoio do clube da leitura e de voluntários, é um estímulo a mais aos nossos alunos, pois o processo de socialização parte de todos: daqueles que escutam ou contam histórias, dos que realizaram as dinâmicas, de quem compartilha boas práticas de ensino e de interação, entre outros. Todas essas ações colaboram para o desenvolvimento das nossas crianças”, completou.

Joaci Lima, diretor do Colégio Equipe, destacou a importância da parceria com a empresa para estimular a troca de saberes. “Neste dia compartilhamos um momento de parceria com o time de voluntariado da MRN. Se for para resumir em uma palavra: este dia foi de oportunidade. Tivemos a oportunidade de compartilhar, de nos conhecer, descobrir e revelar talentos porque a leitura é o mundo do imaginário. Estamos com o coração muito grato por essa parceria da família com a escola e MRN. Que muitos eventos venham e possamos fazer, a cada dia, o melhor para a educação”, ressaltou.

Segundo Silvana Polachini, voluntária do Programa de Voluntariado, o objetivo do grupo é atuar em sinergia com as comunidades vizinhas à MRN, por meio de pilares que sustentam essa iniciativa com todos os públicos envolvidos. Ela destaca que a gestão de projetos do voluntariado implica em criar condições para a realização do trabalho, com o cuidado de envolver uma rede de agentes de transformação.

“O Programa foi construído a partir do nosso compromisso de realizar um programa que incentivasse a participação em atividades de responsabilidade social, desenvolvendo o espírito de solidariedade e as atitudes de cidadania em todos que abraçam essa iniciativa, com uma abordagem afetiva e acolhedora”, pontuou. Entre os pilares do Programa de Voluntariado da MRN estão: estimular a prática cidadã e o espírito de responsabilidade social sustentável, por meio da difusão do voluntariado organizado, incentivando o comprometimento dos nossos empregados e comunidades em questões sociais, sendo um agente transformador.

“A parceria com a MRN foi essencial para o evento, pois possibilitou todo um suporte para que as ações acontecessem. Por ser um mês de suma importância aos nossos alunos, com referência à celebração do Dia do Livro, entendemos que esse apoio fez muita diferença, pois incentivou nossos alunos a ler e a escrever, além de aflorar a imaginação deles. Ficamos muito felizes por essa parceria”, afirmou Camila Mendes, coordenadora do ensino fundamental I do Colégio Equipe.

Novidades

Para este ano, o time do programa já construiu um cronograma de atividades com a elaboração de diversos projetos a serem desenvolvidos ao longo do ano e espera mobilizar mais 200 voluntários para esta ações. Além das leituras dinâmicas, haverá a reforma de mesas e cadeiras escolares que serão doadas; ação educativa do Concurso Cultural “Orgulho de crescer com a natureza à nossa volta”; aulas de inglês para crianças; biblioteca voluntária; Dia Nacional do Voluntariado com gincanas esportivas; apoio na retirada do cartão Sistema Único de Saúde (SUS) e inscrição junto Instituto Nacional de Seguro Social (INSS); feira de artesanato; casamento comunitário; ações no Dia das Crianças e ações para celebração do Natal.

Criado em 2019, o grupo teve suas ações ampliadas durante a pandemia, com doações de mais de 500 máscaras, álcool em gel e retornou, com mais voluntários, na primeira ação presencial com a doação de brinquedos, em dezembro de 2021. A iniciativa beneficiou em torno de 400 de crianças e foram distribuídos aproximadamente 980 kits de lanches, 603 brinquedos e 100 kits de material escolar no período natalino.

Comunicação/MRN