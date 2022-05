Setran finaliza primeira camada de asfalto na PA-254 na região do Baixo Amazonas

Pela primeira vez, a maior rodovia do Pará, na região do Baixo Amazonas, recebe serviços de construção e pavimentação.

Maior rodovia do estado do Pará, a PA-254, na região do baixo Amazonas, recebe, pela primeira vez, serviços de construção e pavimentação. A rodovia, que tem mais de 380 quilômetros de extensão recebe obras em 48 quilômetros, no trecho entre a PA-439 até a vila de Cipoal, na cidade de Oriximiná.

A primeira camada de asfalto foi concluída em 12 quilômetros da rodovia. Segundo o secretário de Estado de Transportes (Setran) Adler Silveira, a Secretaria aguarda o final do período chuvoso o nível das águas dos rios da região baixarem para concluir a segunda etapa do asfaltamento da rodovia.

“Estratégica para toda região do Baixo Amazonas a PA-254 é uma espécie de espinha dorsal da região do Baixo Amazonas, fazendo ligação de nove municípios, e o asfaltamento do primeiro trecho vai garantir melhor logística para a produção da região, assim como maior segurança para quem utiliza as estradas daquela região”, pontuou Adler Silveira.

A PA-254 é acesso aos municípios de Faro, Terra Santa, Oriximiná, Óbidos, Curuá, Alenquer, Monte Alegre, Prainha e Almeirim.

FONTE: Agência Pará