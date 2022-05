Óbidos articula o Dia D da campanha de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças

Intitulada Faça Bonito, a campanha de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, este ano traz como tema: “Proteger é nosso dever, defender é nossa missão”.

A Rede de Proteção Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Semdes, Creas, CMDCA, CTMO, Semsa e Semed) está realizando a mobilização visando a realização da Campanha “Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e adolescentes”. A data, 18 de maio estimula a reflexão sobre o papel da sociedade civil no combate e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

De acordo com a coordenadora pedagógica da Semdes, Oslima Bentes, a arma mais poderosa para barrar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é a informação e participação da sociedade. “As escolas vem trabalhando, falando a importância de fazer essa campanha. Nós enquanto Semdes estamos com os adolescentes que fazem parte do Selo Unicef fazendo panfletagem, uma vez que o número de crianças e adolescentes abusadas ou aliciadas é um número considerável, então a gente leva informação e orientação de como se defender e não se calar”, enfatizou a coordenadora.

Embora a data do Dia D seja o 18 de maio, a campanha segue por todo o ano com diversas ações, palestras e orientações quanto ao enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. “Esse ano nós vamos ter a caminhada, saindo de dois pontos, Escola Raymundo Chaves e Raimundo Cardoso, as demais escolas vão ficar em pontos estratégicos para então se encontrarem e caminharem juntos até o Sesqui e a gente convida a população que esteja conosco nesta caminhada, que é um momento da gente dizer não a exploração sexual das nossas crianças e adolescentes”, finalizou.

Informações e fotos Comunicação/Pmo