Secretaria de Meio Ambiente de Óbidos intensifica campanha de educação ambiental

A Semma utiliza na campanha QR Code que visa minimizar o uso dos panfletos, reduzir o descarte do material em via pública e gerar conhecimento por meio da ferramenta digital.

Código de resta rápida, ou simplesmente QR Code, a ferramenta tecnológica que já faz parte das nossas vidas a partir desta semana passa a integrar as ferramentas utilizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) de Óbidos, no Baixo Amazonas do Pará. A campanha foi desenvolvida pelo setor de Educação Ambiental da Sema que nesta semana iniciou a mobilização junto aos restaurantes, frigoríficos, mercados e hotéis da cidade.

De acordo com informações da Sema, o objetivo do uso da ferramenta é levar mais conhecimento sobre datas referentes ao período do defeso, espécies protegidas por lei, tamanho e peso apropriado para o consumo. “A Educação Ambiental e Fiscalização estão juntas nesta campanha visando reduzir a quantidade de panfletos por meio do QR Code. Nós estamos repassando informações sobre o defeso, então na ferramenta vai ter informações sobre peso, tamanho do pescado, basta apontar a câmera do celular e as informações são repassadas em PDF”, enfatizou, Katia Silva, coordenadora de Educação Ambiental da Sema.

Na próxima etapa da mobilização o QR Code será instalado nas embarcações e outros estabelecimentos comerciais e educacionais visando repassar mais conhecimento à população obidense.



FONTE:Comunicação/Pmo