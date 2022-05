Imagem de Senhora Sant'Ana inicia peregrinação por Manaus

A Padroeira da Diocese de Óbidos, Senhora Sant'Ana, inicia sua Peregrinação pela Capital do Estado do Amazonas, Manaus.

Nesta sexta-feira, (06), a Imagem Peregrina de Senhora Sant'Ana foi para Manaus na Ferry Boat Comandante Paiva V e iniciará a sua peregrinação pela Capital Amazonense, onde concentra a maior colônia de obidenses. A imagem de Sant'Ana chegará em Manaus no domingo, dia 8, dando o ponta pé inicial da peregrinação naquela capital.

Além de Manaus, a Imagem Peregrina visitará, Belém do Pará, Macapá, Capital do Amapá e Santarém, retorna para Óbidos no dia 02 de julho. Depois de 2 anos do período de pandemia, a Festividade de Sant'Ana está voltando com sua programação tradicional, levando a Imagem Peregrina para as Capitais e municípios da região norte do Brasil.

Lembrando que a Festividade de San'Ana 2022 iniciará com o Círio no dia 10 de julho e irá até o dia 26 de julho, encerrando com a grande Festa.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5016-imagem-de-senhora-sant-ana-inicia-peregrinacao-por-manaus#sigProId026a0c8e56 View the embedded image gallery online at:

PEREGRINAÇÃO_DE_SANT'ANA 2022.

MANAUS:

- Viaja para Manaus dia 06/05, chegando dia 08/05, peregrina em Manaus até dia 29/05.

BELÉM E MACAPÁ

- Segue para Belém do Pará dia 30/05, peregrina entre Belém e Macapá até o dia 25/06.

SANTARÉM

- Segue para Santarém dia 26/06, permanecendo até dia 01/07.

ÓBIDOS

- Chegada em Óbidos dia 02/07.

Informações e fotos, diocese de Óbidos.