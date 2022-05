Enchente chega à marca de 8,37m, abaixo 7 cm da maior cheia já registrada (2009)

Registramos neste domingo, dia 08, algumas imagens da enchente no Centro Comercial de Óbidos, que mostra o nível das águas do Rio Amazonas que tomaram conta das ruas que margeiam o Rio.

Segundo o Boletim da Enchente de 2022 divulgado pela Defesa Civil de Óbidos, na sexta-feira, dia 06, o nível das águas chegou à marca de 8,37m, abaixo 7cm da maior enchente de todas, a de 2009, na mesma data.

Pontes continuam sendo construídas nas ruas alagadas no Centro Comercial, à medida que as ruas vão sendo inundadas, como também nas ruas que margeiam o Laguinho Pauxis, para facilitar a circulação das pessoas por essas áreas.

Esta semana, as águas deram uma trégua, diminuindo a velocidade de inundação, fincando 27cm abaixo da enchente de 2009 (8,60m), conforme marca registrada na parede de prédio no Centro comercial no final de maio daquele ano.

Enchente de 2009 (8,60m) no final de maio e 2022 (8,37m), em 06 de maio.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5018-enchente-chega-a-marca-de-8-37m-abaixo-7-cm-da-maior-cheia-ja-registrada-2009

