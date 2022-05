Em Óbidos, a enchente de 2022 dá uma trégua e recua 4cm

A enchente de 2022, em Óbidos, atingiu a marca dos 8,35m, conforme Boletim de 13/-5/22, divulgado pela Defesa Civil de Óbidos, abaixo das enchentes de 2021 (5cm) e da maior dos últimos anos, a de 2009(15cm), na mesma data.

Segundo o Boletim da defesa Civil de Óbidos, do dia 10/05/22 foi registrado a marca de 8,39m, sendo que nesta sexta-feira, dia 13, o nível das águas do Rio Amazonas ficou em 8,35m, portanto houve um recuo das águas em 4cm. Com esse recuo já se nota a marca da vazante nos prédios do centro comercial de Óbidos.

Registramos algumas imagens do Centro comercial de Óbidos, Praça Jose Veríssimo, que mostram os logradouros e as imediações, ainda alagados com as águas do Rio Amazonas, onde pontes foram construídas pela Defesa Civil, por onde a população em geral circula no comércio de Óbidos.



