Ufopa vai ampliar oferta de cursos de graduação pelo Forma Pará

Processo seletivo de ingresso em 2023 terá seis cursos de graduação, com lançamento no segundo semestre deste ano.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) deve expandir a oferta de cursos de graduação em parceria com o Governo do Estado do Pará, no âmbito do programa Forma Pará. O processo seletivo de ingresso em 2023 está previsto para ser lançado ainda no segundo semestre de 2022.

O Forma Pará tem como objetivo a expansão da oferta de vagas em cursos de ensino superior em municípios onde a oferta pública de ensino superior público não é garantida ou onde não exista a oferta de determinado curso. Os desafios e estratégias do programa foram debatidos em reunião do ex-secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará, Carlos Maneschy, na última sexta-feira, 6 de maio, com a Administração Superior e os diretores de institutos e campi da Ufopa.

Maneschy destacou o papel da universidade como “fonte importante de estímulo à inovação na região”, reconhecendo, em suas palavras, “os avanços institucionais que têm repercutido, de forma muito forte, na qualidade de vida das pessoas da região”.

A reitora Aldenize Xavier apontou o programa como um modelo inspirador e estratégico para a universidade ampliar sua área de atuação. “A Secretaria [de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica] tem sido uma parceira na expansão dos nossos cursos de graduação com o Forma Pará e com os editais de fomento que a Fapespa consegue nos proporcionar”, declarou.

Segundo a vice-reitora, Solange Ximenes, este modelo supre uma demanda de cursos em diferentes áreas de conhecimento e servirá de base para “qualificar de modo concreto a discussão para o Plano de Desenvolvimento Institucional [da Ufopa]”.

A Ufopa tem ofertado cursos pelo Forma Pará desde 2020: Agronomia, em Rurópolis; Engenharia Sanitária e Ambiental, em Novo Progresso; e Gestão Pública e Desenvolvimento Regional, em Alenquer. Mais recentemente, foi aberta a seleção para Direto, em Alenquer, e Licenciatura em História, em Óbidos.

Para 2023, serão ofertados os cursos de Licenciatura em Geografia (Oriximiná); Licenciatura Integrada em Matemática e Física (Faro); Licenciatura em Ciências Biológicas (Uruará); Licenciatura em Pedagogia (Trairão); Engenharia Civil (Juruti) e Engenharia Florestal (Mojuí dos Campos).

FONTE: Comunicação/Ufopa