MRN abre inscrições para 3ª edição de Concurso Cultural

Serão premiados os três melhores trabalhos nas modalidades de Fotografia e Desenho.

A Mineração Rio do Norte (MRN) abre as inscrições para a 3ª edição do concurso cultural “Orgulho de crescer com a natureza à nossa volta”, nesta sexta-feira (13). A ação faz parte da programação do Mês do Meio Ambiente, celebrado em junho. A inscrição é gratuita e pode ser feita, presencialmente ou pelo site da empresa (www.mrn.com.br), até o dia 04 de junho, por meio de formulário.

Os interessados em participar do concurso podem concorrer, apenas uma vez, nas seguintes modalidades culturais: Desenho e Fotografia. Para a modalidade de Desenho, estudantes entre 4 e 9 anos podem participar, divididos em duas subcategorias: Estudantes de Ensino Infantil e de Ensino Fundamental. A categoria de Fotografia contempla jovens, a partir de 16 anos, e adultos.

Podem se inscrever moradores do distrito de Porto Trombetas; empregados próprios ou de contratadas da MRN; estudantes e moradores das comunidades quilombolas e ribeirinhas vizinhas ao empreendimento da MRN; estudantes do ensino fundamental e médio que residem em Porto Trombetas; universitários beneficiados por bolsas estudantis cedidas pela MRN e moradores das cidades de Oriximiná, Terra Santa e Faro.

O tema do concurso cultural propõe que os trabalhos dos participantes captem, por meio da valorização de talentos locais, as experiências de interação com o meio ambiente - na forma como enxergam a natureza e fazem parte dela – dando visibilidade ao desenvolvimento sustentável da região e retratando a atuação da MRN para a proteção e conservação do meio ambiente. Eles serão avaliados por uma comissão julgadora, que avaliará critérios como capacidade técnica, criatividade, originalidade e relevância ao tema.

Este ano, a novidade será um espaço lúdico, especialmente criado para as crianças das comunidades. A ação será realizada na Sala de Relações Comunitárias, na feirinha de Porto Trombetas. As crianças terão um momento de descontração e lazer, com a disponibilização de kits de pinturas, materiais de papelaria e itens de decoração para aguçar a criatividade e incentivar na criação dos trabalhos.

Em 2021, mais de 120 trabalhos artísticos brilharam na 2ª edição do Concurso. O desenho que simboliza a relação sustentável entre a mineração, as comunidades e a natureza, da estudante Júlia Oliveira, 09 anos, conquistou o 1º lugar no grupo infantil. E a fotografia “Olhares e um ciclo. Ontem quem vivenciava a experiência, hoje passa adiante”, da bióloga Daiane dos Santos, 28 anos, levou o prêmio de 1º lugar da sua modalidade. “Por meio dos trabalhos artísticos das crianças e das pessoas, que vivenciam no dia a dia o contato com a natureza, podemos ainda entender sobre o legado que estamos levando às comunidades e construindo para as futuras gerações, e ainda, estimular um olhar mais sensível para o cuidado com o meio ambiente”, destaca Karen Gatti, gerente geral de Comunicação da MRN.

Premiação

A MRN premiará os três participantes, 1°, 2° e 3° lugar, em cada modalidade na cerimônia de premiação do concurso que ocorrerá durante a Semana do Meio Ambiente 2022, de 5 a 10 de junho. O concurso é organizado pela área de Comunicação da MRN, em parceria com as áreas de Relações Comunitárias e de Licenciamento e Controle Ambiental. “Além de dar visibilidade aos olhares de quem constrói a história da região, o concurso promove uma programação com iniciativas culturais destinadas a incentivar a compreensão sobre a proteção ao meio ambiente”, comenta Karen Gatti.

Inscrições

Formulário de inscrição e o regulamento com informações sobre identificação, participantes, cidades contempladas, características gerais dos trabalhos e detalhes dos prêmios podem ser encontrados no site da empresa: www.mrn.com.br. Inscrições on-line e entrega dos trabalhos em formato digital também poderão ser feitas pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou pelo WhatsApp (93) 99185-7351.

Para as inscrições e entregas de trabalhos presenciais, os candidatos devem obter as informações e o formulário de inscrição em um ponto de apoio localizado na Sala de Relações Comunitárias da MRN e na área da feirinha do distrito de Porto Trombetas, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

FONTE: Comunicação/MRN