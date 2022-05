Círio Fluvial de Sant´Ana sairá do Distrito do Flexal

Será do Distrito do Flexal que o Círio Fluvial de Sant´Ana sairá este ano, no dia 10 de julho de 2022, depois de dois anos sem ser realizado de forma tradicional, pelos rios do município, até a cidade de Óbidos.

Segundo informações, no dia 09 de julho será realizado o traslado de Óbidos para o Flexal, de forma terrestre, sendo que no dia 10, o Círio Fluvial sairá do Flexal, indo para a Costa dos Ferreiras e de lá para a cidade de Óbidos.

Lembrando que a Festividade de Sant´Ana acontecerá no período de 10 a 26 de julho de 2022.

Distrito do Flexal

O Distrito de Flexal fica localizado a aproximadamente 90 km da sede do município de Óbidos – Pará, tem aproximadamente uma população de 5 mil habitantes e pode ser acessado via terrestre, por estrada não pavimentada ou via fluvial, de barcos ou lanchas.

O Flexal possui complexa rede de valores, costumes, histórias, crença e atividades socioculturais que o tornam singular no contexto de nossa região.

