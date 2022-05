Obidenses residentes em Belém se mobilizam pra receber Senhora Sant´Ana

Uma reunião está marcada para esta quinta-feira, dia 19, as 19h, em Belém do Pará para organizar o evento.

A peregrinação de Senhora Sant´Ana chegará em Belém no dia 31 de maio de 2022, e os obidenses e devotos de Sant´Ana que residem em Belém, estão se mobilizando para receber a padroeira dos obidenses e organizar a peregrinação pelas casas de seus devotos na capital paraense.

Para isso, Evander Batista, um dos organizadores da peregrinação em Belém do Pará, está organizado uma reunião nesta quinta-feira, dia 19, as 19h, para discutir os roteiros e as atividade da peregrinação que iniciará no dia 31 de maio.

Sobre a reunião Evander comentou: “Nessa reunião organizaremos todas as atividades, desde a chegada da imagem que será no dia 31/05 até o encerramento, que por hora ainda não podemos confirmar, uma vez que após nossa peregrinação em Belém, a imagem segue para Macapá, após a peregrinação em Macapá, a imagem volta para Belém, para o encerramento, ocasião em que o presidente da Festividade, Sr. Reginaldo Amaral, estará presente”.

CONVITE

PAZ E BEM, desejo um bom a dia a todos, amigos creio que todos sabem que esse ano voltaremos com nossa peregrinação com a imagem de nossa padroeira Sra Sant’Ana nas casas dos obidenses que moram em Belém e Ananindeua. Para obtermos sucesso nessa atividade que faz parte da nossa Festividade que acontecerá de 10 a 26 de julho, há necessidade da ajuda e colaboração, para tal, convido todos os irmãos obidenses para a REUNIÃO. Vamos fazer uma festa bem bonita para nossa padroeira, conto com o apoio de todos.

Atenciosamente, Evander Batista!

LOCAL DA REUNIÃO

DATA/HORA: quinta-feira, 19 de maio, às 19h

Endereço: Travessa do Chaco, 1449, entre Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma, Próximo ao Hospital Saúde da Mulher.

PEREGRINAÇÃO DE SANT´ANA 2022

MANAUS:

- Viajou para Manaus dia 06/05, chegando dia 08/05, peregrina em Manaus até Dia 29/05.

BELÉM E MACAPÁ

- Segue Para Belém do Pará dia 30/05, peregrina entre Belém e Macapá até o dia 25/06.

SANTARÉM

- Segue Para Santarém dia 26/06, permanecendo até dia 01/07.

ÓBIDOS

- Chegada em Óbidos dia 02/07.

