ÓBIDOS: Barco Papa Francisco fará atendimentos no Flexal e Curumu

O Barco Hospital Papa Francisco partiu para executar sua 51º expedição e atender duas comunidades ribeirinhas de Óbidos, município do Oeste do Pará, na região do Baixo Amazonas, entre os dias 19 e 25 deste mês.

Os atendimentos acontecerão no distrito Flexal, de 19 a 21, e em Curumu, de 22 a 24 deste mês. As ações retomam as atividades do barco na região dois dias após a assinatura de renovação do termo de fomento com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus para as ações de atendimento médico e odontológico, exames e outros serviços de saúde que serão levados à população ribeirinha.

A novidade contida no novo convênio é que, além dos municípios da região do Baixo Amazonas e da Calha Norte, o barco percorrerá também as cidades ribeirinhas da região do Xingu e do Tapajós, abrangendo um total de 17 municípios. A retomada das atividades do barco será anunciada nas próximas semanas.

Nos atendimentos que começarão nesta quinta-feira (19), em Flexal, a cerca de 95 quilômetros de Óbidos, a população do distrito terá a disposição a estrutura do barco, que é um hospital flutuante com consultórios médicos, odontológicos, centro cirúrgico, sala oftalmológica completa, laboratório de análises, sala de medicação, sala de vacinação e leitos de enfermaria, além de equipamentos para diagnósticos, como raio-X digital, mamografia, eco-cardiograma, ultrassom, eltrocardiograma.

Além da atenção básica de saúde à população, as equipes atuam na prevenção e diagnóstico precoce do câncer com a realização de exames e triagem. O Barco Hospital mede 32 metros de extensão e possui 20 tripulantes fixos e mais 10 voluntários que se revezam em expedições que duram entre 7 e 10 dias. Após Flexal, os atendimentos seguirão para a Vila União do Curumú, localizada a 28 quilômetros de Óbidos.

Segundo o frei Afonso Obici, coordenador geral do Barco Hospital Papa Francisco, a agenda da embarcação para o restante deste ano está sendo definida. "Já estamos há três anos nessa atividade, percorrendo os rios Amazonas e seus afluentes, proporcionando saúde e esperança a nosso povo", explica o frei Afonso Obici, coordenador geral do Barco Hospital Papa Francisco.

Para o titular da Sespa, Rômulo Rodovalho, o barco tem sido uma importante parceria para ajudar a levar atendimento às comunidades mais remotas. "Os serviços contribuem na missão do Governo do Estado de levar saúde por todo o Pará. Com a renovação do convênio, pudemos garantir atendimentos pelos próximos dois anos", salienta.

Informações Agência Pará.