NOTA DE PESAR: Falecimento de Lúcia Chaves de Souza

É com grande pesar que comunicamos o falecimento da obidense Lúcia Chaves de Souza, que veio a óbito nesta quinta-feira, dia 19, em Belém do Pará.

Lúcia Chaves era filha do Sr. Antônio Padeiro (in memorian), mãe de Taiza Chaves, irmã de (Miguel Chaves, Maria Chaves, Veva, Tereca, Lindalva, Sabá, Firmino, Raimunda – in memoriam), Rosália, Gal e Lelé e residia em Belém do Pará há muitos anos.

Transmitimos nossas condolências e solidariedade à família Chaves. Que Deus conforte os corações de seus familiares e amigos.