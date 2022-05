Em Santarém, 41 comunidades do município receberão geradores de energia

O investimento chega a quase R$ 2 milhões e beneficiará diretamente cerca de 1.852 famílias ribeirinhas.

Nesta quinta-feira, 19, o município e Santarém iniciou a entrega de 41 grupos geradores. O investimento chega a quase R$ 2 milhões e é considerado o maior da história de Santarém. A iniciativa beneficiará diretamente cerca de 1.852 famílias.

Antes da saída da embarcação com os geradores, o prefeito de Santarém Nélio Aguiar esteve juntamente com o titular da Semap Bruno Costa e o Deputado Estadual José Maria Tapajós, vistoriando os equipamentos.

Do total de 41 geradores, 22 foram adquiridos por meio do tesouro municipal – R$ 936.750,00 (novecentos e trinta e seis mil setecentos e cinquenta reais). E, 19 através do Governo do Estado – R$ 1.025.000,00 (um milhão e vinte e cinco mil). Um investimento de R$ 1.961.750,00 (um milhão novecentos e sessenta e um mil e setecentos e cinquenta reais).

Os modernos equipamentos são de fabricação nacional e possuem potência que vão de 10 KVA a 80 KVA, suficientes para manter o funcionamento nas comunidades.

“Estamos realizando o maior investimento da história de Santarém em aquisição de grupos geradores de energia. O nosso objetivo é promover a inclusão social das famílias rurais, levando qualidade de vida aos lugares que ainda não possuem energia 24 horas e dependem desse tipo de equipamento para terem energia por algumas horas nas residências. Estamos governando para todos”, disse o prefeito, Nélio Aguiar.

Informações Comunicação/Pms