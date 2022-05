Barco Hospital Papa Francisco atende comunidades de Óbidos

O Barco Hospital Papa Francisco retomou nesta quinta-feira (19), no município de Óbidos, no Baixo Amazonas, a expedição de nº 51, levando atendimento médico e odontológico às populações das comunidades do Flexal, de 19 a 21 e no Curumu, de 22 a 25de maio.

A embarcação que atende em nível de média complexidade hospitalar, disponibilizando atendimento mais próximo das populações que têm, muitas vezes, dificuldade de acesso aos serviços de saúde nas sedes das cidades ou nos municípios de referência.

Segundo o coordenador geral do Barco Hospital, Frei Afonso Obici, em Óbidos, serão atendidas duas comunidades polos: Flexal e Curumu. "Iniciamos no Flexal, onde passaremos três dias e depois seguiremos para Curumu, onde nós teremos três dias de atendimento abrangendo as comunidades do entorno do polo", explicou.

De acordo com Frei Afonso Obici, em média, são realizados cerca de quatro mil a cinco mil atendimentos por expedição. "Esses números acabam variando conforme a localidade e as necessidades de cada população", observou.

Nessa expedição de Óbidos, por exemplo, estão sendo oferecidos atendimentos em Clínica Médica, Pediatria, Oftalmologia, Cirurgia Geral, Anestesiologia e Odontologia, contando com o trabalho de 11 profissionais, entre médicos e cirurgiões-dentistas voluntários, além da equipe fixa do Barco Hospital, que são 30 profissionais, e da equipe de apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos.

De acordo com Frei Afonso Obici, para a realização do projeto também é muito importante o apoio e parceria das Secretarias Municipais de Saúde dos municípios contemplados desde a seleção das populações ribeirinhas que devem ser beneficiadas pela ação. "Com as expedições nos aproximamos cada vez mais dessas populações, levando a esperança a esse nosso povo, que é tão especial e que merece assim um carinho e um atendimento especializado", concluiu.

Convênio

Com a renovação do convênio entre Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública, e a Associação Lar Francisco de Assis na Providência de Deus, o projeto do Barco Hospital Papa Francisco foi ampliado e passou a contemplar 17 municípios, abrangendo além das regiões do Baixo Amazonas e Calha Norte, os municípios do rio Tapajós e do rio Xingu.

Com informações Agência Pará

