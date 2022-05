ÓBIDOS: Festividade de Santa Maria inicia com Círio e Missa

A tradicional Festividade de Santa Maria do Bairro do Centro, em Óbidos, iniciou neste sábado, dia 28 e irá até o dia 30. Neste dia aconteceu a procissão do Círio que saiu da Escola José Veríssimo, percorreu várias ruas da cidade até chegar na Catedral de Sant´Ana, onde aconteceu a Santa Missa de Abertura da Festividade.

Logo após a missa, houve a programação cultural no Cliper de Sant´Ana, com a apresentação de uma quadrilha Junina, assim como a apresentação do músico Luiz Carlos. Logo após, houve o leilão de Santa Maria, em seguida aconteceu o tradicional bingo.

TRANSMISSÃO DA MISSA

A missa, a programação cultural e o leilão foram transitadas VIVO pelas redes sociais da Diocese de Óbidos facebook.com/diocesedeobidos e retransmitido na Fanpage deste site facebook.com/obidos.net.br. Todos os dias faremos a transmissões nos referidos endereços.

CLIQUE AQUI PRA VER O LEILÃO

Acompanhe a festividade e participe dos leilões contribuindo com a comunidade de Santa Maria!

A Festividade é organizada pelo Conselho de Santa Maria.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5081-obidos-festividade-de-santa-maria-inicia-com-cirio-e-missa#sigProIdafb8f845bf View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade