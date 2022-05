BELÉM: Apresentado o Cartaz do Círio de Nazaré 2022

Um dos principais símbolos do Círio de Nossa Senhora de Nazaré foi apresentado ao público neste domingo (29), em Belém do Pará. O lançamento do Cartaz Oficial do Círio 2022 ocorreu por volta das 19h30 e teve a distribuição gratuita aos participantes.

A apresentação do cartaz foi feita simultaneamente dentro da Basílica e na praça Santuário. Na Basílica, a apresentação foi em um painel de led. Já na praça, o cartaz foi apresentado em uma estrutura metálica, instalada no centro.

O Oficial do Círio traz em destaque a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, fotografada por Salim Wariss, membro da Guarda da Santa. As ilustrações foram produzidas pelo artista paraense José Fernandes Fonseca Neto.

A Festividade de NS de Nazaré, a padroira dos paraenses, acontece no mês de outubro.

Informações G1/Belém