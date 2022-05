ÓBIDOS: Segunda noite da Festividade de Santa Maria

A Festividade de Santa Maria, Bairro do Centro, em Óbidos, teve continuidade neste domingo, dia 29, com atividades religiosas: procissão pelas ruas da cidade e missa na Matriz de Sant´Ana. As atividades culturais foram realizadas no Cliper de Sant´Ana.

A procissão com a imagem de Santa Maria deste dia (29) saiu da residência do Sr Benjamim e Ida Giordano, percorreu por várias ruas da cidade até chegar a Catedral de Sant´Ana, onde aconteceu a missa diária.

Logo após a missa aconteceu no Cliper de Sant´Ana a programação cultural, com apresentações musicais, leilões e bingo.

