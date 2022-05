ÓBIDOS: Semana do Meio Ambiente iniciou com palestra

“Uma só Terra: Sustentabilidade, a vida em harmonia com a natureza”, esse é o tema da Semana do Meio ambiente em Óbidos, cuja abertura aconteceu nesta segunda-feira, dia 30 de maio, no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA - Campus Óbidos, quando houve uma palestra da consultora ambiental Márcia Marques Márcia Marques.

Durante a semana haverá palestras nas escolas municipais; Teatro de fantoches para alunos do ensino fundamental; Oficinas de reciclagem de papel para professores; Passeio ciclístico com o sorteio de diversos brindes inclusive uma bicicleta além de música ao vivo e a apresentação especial do grupo de carimbó “Forte Pauxis”.

A semana do Meio Ambiente é uma realização da Prefeitura de Óbidos, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), terá a duração de cinco dias e é em alusão ao dia mundial do meio ambiente, comemorado no dia 5 de junho.

PROGRAMAÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM ÓBIDOS

O evento que contará com a seguinte programação:

Informações e fotos Comunicação/Pmo

www.obidos.net.br