Sant´Ana peregrina chega nesta segunda (30) em Belém do Pará

A Missa de acolhimento de Sant´Ana Peregrina em Belém do Pará acontecerá hoje (30), no Santuário de Fátima, às18h30.

Após a imagem de Sant´Ana peregrina ter visitado Manaus, a capital amazonense, onde a colônia de obidenses é muito grande, agora será a vês dos obidenses e devotos de Sant´Ana que residem em Belém de Pará, receberem a imagem peregrina.

Está programada a chegada da imagem de Sant´Ana, nesta segunda-feira, dia 30, as 14h55, no aeroporto de Belém do Pará, sendo que a imagem seguirá em carreta até o Santuário de Fátima.

Segundo Evander Batista, um dos coordenadores da peregrinação em Belém e Ananindeua, a Missa de Acolhimento será realizada as 18h30, no próprio Santuário de Fátima.

Evander também informou que a peregrinação pelas casas dos obidenses e devotos de Sant´Ana, iniciará na terça-feira, dia 31.

A comissão convida a todo os obidenses e devotos de Senhora Sant´Ana para participarem do evento!

SERVIÇO

PEREGRINAÇÃO DE SANT´ANA EM BELÉM DO PARÁ

Chegada AEROPORTO: 30/05/2022 as 14h55

MISSA DE ACOLHIMENTO: Santuário de Fátima, as 18h30

