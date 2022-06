Últimos dias de inscrições do Concurso Cultural da MRN

Com modalidades de Fotografia e Desenho, serão premiados os três melhores trabalhos que abordam a relação do homem com a natureza.

Neste sábado, 04 de junho, serão encerradas as inscrições para a 3ª edição do concurso cultural “Orgulho de crescer com a natureza à nossa volta”, da Mineração Rio do Norte (MRN). A iniciativa faz parte da programação do Mês do Meio Ambiente, e contará com uma programação especial e interativa com as comunidades, no distrito de Porto Trombetas, em Oriximiná, com entrega de prêmios.

Para se inscrever, os candidatos podem acessar o site da empresa (www.mrn.com.br), baixar um formulário, preencher e enviar seus trabalhos. Outra alternativa, é solicitar o documento por meio do e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou pelo WhatsApp (93) 99185-7351. Os interessados em participar do concurso podem concorrer nas seguintes modalidades culturais: Desenho e Fotografia. No site também está o regulamento com informações sobre identificação, participantes, cidades contempladas, características gerais dos trabalhos e outras informações.

A temática remete ao olhar do homem para o meio ambiente e na participação ativa do seu cuidado com a natureza, com uma proposta de valorização de talentos locais. Os trabalhos podem mostrar as experiências de interação com o meio ambiente dando visibilidade ao desenvolvimento sustentável da região e retratando a atuação da MRN, por meio dos programas e projetos socioambientais desenvolvidos na região.

Para a modalidade de Desenho, estudantes entre 3 e 15 anos podem participar, divididos em duas subcategorias: Ensino Infantil (3 a 7 anos) e Ensino Fundamental (8 a 15 anos). A categoria de Fotografia contempla jovens, a partir de 16 anos, e adultos. Após serem entregues, os desenhos e fotografias serão analisados por uma comissão julgadora, que avaliará os critérios que englobam a relevância ao tema.

A MRN premiará os três participantes, 1°, 2° e 3° lugar, em cada modalidade, na cerimônia de premiação do concurso que ocorrerá no dia 27 de junho. O concurso é organizado pela área de Comunicação da MRN, em parceria com as áreas de Relações Comunitárias e de Licenciamento e Controle Ambiental.

FONTE: Comunicação/MRN