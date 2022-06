ÓBIDOS: Águas do Rio Amazonas baixaram, passarelas são retiradas e trânsito liberado

Com a retirada de passarelas das ruas que estavam inundadas o trânsito de veículos nos bairros Centro e Cidade Nova é liberado parcialmente.

Com o recuo das águas do rio Amazonas, as equipes de manutenção da Secretaria de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi) iniciaram a retirada das passarelas, construídas para garantir o tráfego de pedestres nos trechos inundados.

Na rua Justo Chermont, no trecho que liga à rua Siqueira Campos, no Centro, as estruturas de madeira foram retiradas na tarde de quinta-feira (2) e o perímetro receberá ainda o serviço de limpeza.

Nesta sexta (3), também foram retiradas parte das passarelas colocadas na travessa Lauro Sodré, no bairro Cidade Nova, que recebeu ainda o serviço de limpeza.

No cronograma de ações da Seurbi, está prevista a recuperação dos trechos alagados que apresentarem necessidade de melhoria na infraestrutura viária.

As vias parcialmente liberadas são importantes para o acesso a duas regiões de grande movimentação da cidade.

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) orienta que os condutores de veículos trafeguem pelos trechos em baixa velocidade, pois ainda há água nas laterais da pista.

“Nossas equipes vão monitorar essas duas áreas que ainda não estão liberadas totalmente. Os condutores devem respeitar e diminuir a velocidade ao passar por esses locais que ainda têm água próximo às casas e estabelecimentos comerciais”, orientou Armando Kennedy, diretor do Demutran.

A medida que a água do rio recuar, as equipes farão a retirada das passarelas para restabelecer o tráfego de veículos.

Revitalização

No mês de março, o prefeito Jaime Silva anunciou que a prefeitura vai realizar a recuperação de parte das ruas Siqueira Campos e Justo Chermont, localizadas no Centro da cidade. A empresa deve iniciar o trabalho assim que as vias ficarem totalmente secas.

“É um desejo antigo nosso recuperar esses trechos que há anos sofrem com os buracos provocados principalmente pelos alagamentos no período da enchente, e pensando nisso faremos um trabalho para elevar mais o nível da rua, evitando assim que ocorram alagamentos nos próximos anos”, disse o prefeito Jaime Silva.

