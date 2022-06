ÓBIDOS: Campanha "Reconstrói a minha Igreja" visa reformar a Matriz de São Francisco

A Igreja Matriz de São Francisco, do Bairro de São Francisco, em Óbidos está precisando de sua ajuda. Para contribuir, o Padre Jorge Armando, criou a campanha "Reconstrói a minha Igreja", que tem como objetivo reformar a Igreja Matriz de São Francisco, que consiste na troca do telhado e fazer adaptações para a construção das salas de catequese.

Com forme informações do Padre Jorge, para a Campanha "Reconstrói a minha Igreja", foram criados carnês, que possui 12 parcelas de R$ 20,00, os quais poderão ser adquiridos pelas pessoas que desejam contribuir com a reforma da Igreja, que será de útil para toda comunidade do Bairro.

Carnê de contribuiçao

Sobre a campanha, Padre Jorge Armando comentou: "Recentemente assumi como Administrador Paroquial da Paróquia de São Francisco e Santa Clara em Óbidos, uma Paróquia simples e com muitas dificuldades e uma delas é o telhado da Igreja Matriz de São Francisco, o qual chove mais dentro do que fora da nossa Igreja, por este motivo estamos fazendo essa campanha, 'Reconstrói a minha Igreja', com 400 carnês de 12x de 20,00 para levantarmos o valor da troca do telhado.

Vamos abraçar esta campanha e fazer a diferença, retire seu carnê na secretaria paroquial durante a semana ou na missa dominical às 08h.

Que São Francisco e Santa Clara, Intercedam a Deus por nós e abençoe cada pessoa que está colaborando conosco neste projeto!”

Participe!