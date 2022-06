Barco Hospital Papa Francisco leva serviços de saúde para comunidades de Santarém

Barco Hospital Papa Francisco realizou mais de 5 mil serviços de saúde para as comunidades de Aritapera e outras sete da região do Urucurituba, em Santarém.

Nesta quarta-feira (08) se encerrou mais uma expedição do Barco Hospital Papa Francisco, um projeto de uma iniciativa do Governo do Estado, realizado por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) em parceria com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, que leva atendimentos de saúde para comunidades ribeirinhas de difícil acesso via terrestre no estado do Pará.

Esta 52ª edição se iniciou no último dia 1º e atendeu 14 comunidades da região do Aritapera e outras sete da região do Urucurituba, localizadas no município de Santarém, às margens do rio Amazonas.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5120-barco-hospital-papa-francisco-leva-servicos-de-saude-para-comunidades-de-santarem#sigProId74ff358dc0 View the embedded image gallery online at:

Ao todo, mais de 900 pessoas buscaram atendimento na embarcação, resultando em 5.265 serviços de saúde oferecidos para a população da região, além de mais de mil refeições servidas. Foram realizadas 800 consultas médicas em diferentes especialidades: clínica geral (318), ortopedia (126), oftalmologia (155), ginecologia (119), anestesiologia (34) e cirurgia geral (48).

Em atendimentos odontológicos, foram 390 procedimentos, divididos em consultas (108) e procedimentos (282). A expedição também ofertou a realização de exames laboratoriais (1560), mamografia (46), eletrocardiograma (52), oftalmológico (193), raio-x (327) e ultrassonografia (197). Em serviços de farmácia, foram 612 atendimentos que incluíam assistência, orientação e dispensação de remédios.

A embarcação também possui estrutura para realização de cirurgias de baixa e média complexidade. Nesta expedição, foram realizadas 59 ao todo. Também foram realizadas entregas de óculos de grau e 42 internações pós-procedimentos cirúrgicos. Para esses atendimentos, a expedição contou com a participação de 52 profissionais - sendo 12 voluntários - entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, tripulação do barco e pessoal de apoio.

Balanço

"Essa expedição confirmou ainda mais a vocação do Barco Hospital em levar atendimento de saúde de qualidade para nossos irmãos e irmãs ribeirinhos. Como estamos em um período de cheia, tivemos muitas dificuldades de nos locomover e estar ainda mais próximo das comunidades, mas conseguimos estabelecer uma estrutura que possibilitou acolher e acomodar as muito bem. As pessoas nos receberam muito bem, é uma satisfação realizar esse projeto", afirmou Frei Afonso Obici, coordenador das atividades do Barco Hospital Papa Francisco.

Esta é a segunda expedição realizada pelo Barco Hospital desde a renovação do convênio da Sespa com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus. Nesta nova parceria, o objetivo é ampliar o projeto, para contemplar 17 municípios diferentes do estado, indo além das regiões do Baixo Amazonas e Calha Norte, onde o projeto já vinha sendo realizado e partindo para cidades às margens do Rio Tapajós e do Rio Xingu.

Somando todas as expedições realizadas desde o início do projeto em 2019 até hoje, já foram realizados 257.160 serviços de saúde para as comunidades ribeirinhas do Pará. Ainda em junho ocorrerá a 53ª expedição do Barco Hospital Papa Francisco. Entre os dias 22 e 29, a embarcação estará no município de Prainha, na região do Baixo Amazonas. Outras 11 expedições estão agendadas para serem realizadas até o final de 2022.

FONTE: Agência Pará