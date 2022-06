Vale e REDES/FIEPA lançam programa para impulsionar produtos locais

Com o nome Prata da Casa, iniciativa tem como objetivo valorizar e desenvolver empreendimentos comunitários da região sudeste do Pará nas áreas de hortifrutigranjeiros, vestuário e mel.

Nesta terça-feira (7), aconteceu o lançamento do Programa Empreendedores Prata da Casa, fruto da parceria entre Vale e REDES/FIEPA. A iniciativa nasce com o objetivo de desenvolver esses empreendimentos comunitários, a fim de que se tornem aptos para fornecer para todo o mercado local e regional. O edital completo está disponível no site https://www.redesfiepa.org.br/social_/pratadacasa/. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até 7 de julho deste ano.

A ideia é que o Programa funcione como uma incubadora de negócios, que pretende aperfeiçoar a capacidade de gestão organizacional, o desenvolvimento dos produtos e serviços ofertados e o relacionamento com o mercado. “O objetivo é apoiar empreendedores que façam a diferença para mudar a realidade de suas comunidades, que tenham orgulho de seus produtos e serviços e motivação para trabalhar e superar as barreiras de acesso aos mercados consumidores”, explica Marcel Souza, Executivo da REDES/FIEPA.

De acordo com o gerente Executivo de Sustentabilidade da Vale, Rafael Martinez, o Programa integra um conjunto de ações para apoiar a diversificação econômica nos municípios onde há atividades da empresa e faz parte da ambição social anunciada pela Vale. Entre os compromissos, a empresa definiu retirar 500 mil pessoas da pobreza extrema até 2030. “É uma iniciativa inovadora e nosso objetivo é de que esses empreendimentos comunitários se tornem potenciais fornecedores no mercado e passem a compor arranjos que impulsionarão o desenvolvimento de outros setores econômicos no Pará”, diz Rafael.

Podem se inscrever para o Programa empreendimentos comunitários como cooperativas, associações, microempreendedores individuais (MEI) que já atuem com alguma atividade empresarial nos projetos executados pela Vale e grupos informais beneficiados por investimentos sociais públicos e/ou privados. A produção local deve envolver os setores de hortifrutigranjeiros, produção de mel e corte e costura e estar localizado nos municípios de Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Marabá, Ourilândia do Norte, Parauapebas, São Félix do Xingu e Tucumã.

Os negócios selecionados contarão com assessoria especializada para o desenvolvimento de habilidades em gestão, apoio à formalização e regularização, capacitação em técnicas de operação, logística e nível de qualidade, e ainda, apoio na construção de marca e técnicas de comercialização, inclusive presença on-line. Para essa primeira turma, serão selecionados 35 empreendimentos. A realização desta iniciativa também integra medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama.

Serviço

O quê? Inscrições para o Programa Empreendedores Prata da Casa da Vale e REDES/FIEPA

Período de inscrição: até 7 de julho de 2022

Mais informações no edital: disponível no site: https://www.redesfiepa.org.br/social_/pratadacasa/

FONTE: Comunicação/FIEPA