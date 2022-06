Óbidos realizará “Arraiá dos Pauxis” e o 1º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas

Apresentação de escolas da rede municipal de ensino e das agremiações concorrentes serão nos dias 1 e 2 de julho.

Uma coletiva à imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (8) com a presença da secretária de Cultura, Wilma Lúcia Silva, divulgou as datas do tradicional “Arraiá dos Pauxis”, que será realizado nos dias 1 e 2 de julho, na Praça da Cultura, no Centro de Óbidos.

A programação, que integra o calendário cultural do município, acontecerá em formato presencial após dois anos, por conta do período pandêmico.

As apresentações iniciarão no dia 1º de julho com danças folclóricas e outras manifestações típicas do período junino, realizadas pelas escolas da rede municipal de ensino, como forma de valorizar os trabalhos realizados pelos grupos escolares.

No primeiro dia do evento também se apresentarão os grupos de Carimbó Forte Pauxis e Swing de Carimbó.

“Dessa forma vamos dar o espaço e a atenção devidas aos alunos das nossas escolas. Nesse dia teremos ainda as apresentações dos dois grupos de carimbó que já são tradição na nossa cidade. Nossa expectativa é receber um grande público”, disse a secretária Wilma.

Concurso intermunicipal de quadrilhas juninas

Entre as novidades da festa junina para 2022, está a realização do 1º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas, uma forma de incentivar o intercâmbio cultural entre municípios da região da Calha Norte.

As inscrições estão abertas a partir desta quarta-feira, com número limitado de 12 grupos folclóricos que deverão ser oriundos dos municípios de Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa.

As apresentações das quadrilhas estilizadas, que participarão da disputa, ocorrerão no dia 2 de julho, a partir das 20h.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas de 8 a 29 de junho pelo e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , e de forma presencial na sede da Secretaria de Cultura.

No dia 30 de junho será realizado o sorteio da ordem de apresentação, de forma remota, pelas redes sociais da Prefeitura de Óbidos.

“Estarão entre os membros da Comissão Julgadora pessoas que atuam na área da cultura e folguedos, como artistas plásticos, músicos, atores, estilistas, folclorista, historiadores, educadores e servidores públicos vindos de outros municípios, para que possamos realizar uma avaliação justa e criteriosa dos trabalhos que serão apresentados”, explicou a secretária de cultura.

Premiação

A Prefeitura de Óbidos concederá uma maior premiação para o concurso, dando a devida importância aos trabalhos dos brincantes e para tornar a competição intermunicipal ainda mais atrativa. Serão premiados os grupos de quadrilha que obtiverem as seguintes colocações:

5º colocado, com Certificado de Participação, 4º colocado, com Certificado de Participação, 3º colocado, com R$ 2 mil mais troféu e Certificado de Participação, 2º colocado, com R$ 3 mil mais troféu e Certificado de Participação, e para o 1º colocado a premiação será de R$ 6 mil mais troféu e Certificado de Participação.

Haverá premiações individuais com a entrega de troféus para os destaques: melhor rainha, marcador, casal caipira e casal de noivos.

“Nossa preocupação foi entender os anseios das pessoas que fazem as quadrilhas juninas em Óbidos e tornar esse concurso um atrativo regional. Essa é uma forma também de impulsionar o nosso turismo cultural e também a economia local. O nosso arraiá vai ter a grandiosidade que merece e já deveria ter tido”, prometeu o prefeito Jaime Silva.

CLIQUE AQUI PARA VER O EDITAL NA ÍNTEGRA

Por: Érique Figueirêdo/ ASCOM-PMO