Encontro de obreiros da COMIEADEPA foi realizado em Óbidos

Encontro de obreiros da COMIEADEPA em Óbidos, contou com a presença do Pastor Presidente Gilberto Marques e Josué Paiva.

Na manhã da quarta-feira, dia 7, uma comitiva da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Pará (COMIEADEPA), chefiada pelo seu presidente, Pastor Gilberto Marques, acompanhado do Pastor Josué Paiva, desembarcou em Óbidos, com uma grande receptividade.

Pastores, obreiros, lideranças evangélicas, políticas e simpatizantes receberam a comitiva no Aeroporto Francisco Savino e se encaminharam para o templo central da Assembleia de Deus, no município onde participaram do encontro.

A comitiva participou de um café da manhã, almoço e depois se deslocou para outros municípios.

www.obidos.net.br - Fotos de Odirlei Santos