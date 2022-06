Prefeitura assina Convênio com o Governo para revitalização do Mercado Municipal de Óbidos

Nesta quinta Feira, dia 9, em Belém do Pará, o prefeito de Óbidos Jaime Silva assinou na um Convênio de Cooperação Técnica que foi celebrado entre a Prefeitura de Óbidos e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), com objetivo de revitalizar do Mercado Municipal, que há anos vem se deteriorando com o tempo.

Segundo informações, por meio do convênio será investido mais de R$ 1 milhão para realizar a obra de requalificação do Mercado Municipal, que fica localizado no Centro comercial de Óbidos.

Prefeito Jaime Silva no momento da assinatura do Convêncio

O prédio que é uma das referências do patrimônio histórico de Óbidos vai passar por revitalização, será adaptado para as necessidades atuais da população e será ponto de visitação turística, deixando para trás anos de descaso e abandono.

