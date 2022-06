Convênio entre Governo e Prefeitura garante recursos para pavimentação de ruas de Óbidos

O prefeito de Óbidos, Jaime Silva (MDB) anunciou nas redes sociais na noite de segunda-feira (14), que assinou o convênio de cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) no valor de R$ 10.382.967,15 milhões, que serão destinados a pavimentação em concreto de vias urbanas.

A pavimentação e recuperação de ruas e travessas de Óbidos representam uma das maiores demandas da administração municipal. Em vídeo na internet, Jaime Silva anunciou a garantia do recurso.

“Acabei de assinar o convênio de mais de R$ 10 milhões para pavimentação das nossas ruas, serviços de drenagem e uma série de outras coisas. Eu queria agradecer ao nosso governador, uma pessoa incansável quando se trata de Óbidos. Isso nos dá a certeza de que não estamos só, e que temos um governador que olha pela gente”, agradeceu o prefeito.

Entre as obrigações previstas no convênio, está a destinação de R$ 8.500 milhões do Governo do Pará, com a contrapartida da Prefeitura de Óbidos no valor de R$ 1.800 milhões, que garantem a realização dos serviços.

Jaime agradeceu o empenho e o trabalho dos setores de planejamento e financeiro da prefeitura, que trabalharam incansavelmente para atender aos requisitos técnicos necessários para a celebração do convênio.

“Queria agradecer aos nossos técnicos, aos nossos engenheiros que muito têm se esforçado, trabalhando até tarde para que Óbidos possa ter essas conquistas. O nosso financeiro tem feito o dever de casa, tem compreendido que nós precisamos de recursos pra dar a contrapartida, no caso desse convênio foram R$ 300 mil de contrapartida logo, pra liberação da primeira parcela”, disse.

Nas próximas semanas devem ser iniciados os procedimentos para a contratação de empresa especializada que realizará a obra.

Estradas e ramais

Outro convênio, também assinado na segunda-feira (13), com a Secretaria de Estado de Transporte (Setran) assegurou mais de R$ 272 mil para a compra de óleo diesel para a realização dos serviços de recuperação e manutenção das vicinais em diversas regiões do município.

O município de Óbidos injetará mais de R$ 14 mil em contrapartida prevista no acordo firmado.

Por: Érique Figueirêdo / ASCOM-PMO