IBGE abre PSS complementar com vagas em 16 municípios paraenses

A partir desta quinta-feira, dia 16, estão abertas as inscrições a o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de 26 servidores temporários para trabalhar no Censo Demográfico 2022. As vagas são para 12 Agentes Censitários Municipais (ACM) e 14 Agentes Censitários Supervisores (ACS), em 16 municípios do Pará. As inscrições seguem abertas até 23h59 de domingo, 19 de junho.

Os candidatos não pagarão taxa de inscrição e não terão que se submeter a provas. A seleção será com base na análise de títulos. Para se inscrever, deverão acessar a página www.ibge.gov.br/pss-complementar, preencher e enviar o formulário de inscrição. Os candidatos deverão apresentar a documentação original ou cópia autenticada no momento da contratação.

As vagas em aberto no Pará são nos seguintes municípios: Abel Figueiredo (1 vaga para ACM); Água Azul do Norte (1 vaga para ACM e 1 para ACS); Almeirim (1 vaga de ACS para o distrito de Monte Dourado); Altamira (1 vaga de ACS para os distritos de Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra); Aveiro (1 vaga de ACM e 1 de ACS); Cumaru do Norte (1 vaga de ACM e 1 de ACS); Novo Progresso (2 vagas de ACS); Ourilândia do Norte (1 vaga de ACM e 1 de ACS); Peixe-Boi (1 vaga de ACM); Piçarra (1 vaga de ACM e 1 de ACS); Placas (1 vaga de ACM e 1 de ACS); Rondon do Pará (1 vaga de ACM e 1 de ACS); Santa Maria das Barreiras (1 de ACS); São João do Araguaia (1 vaga de ACM e 1 de ACS); Sapucaia (1 vaga de ACM); e Trairão (1 vaga de ACM e 1 de ACS).

O edital está disponível na área “trabalhe conosco” no portal www.ibge.gov.br. Para se inscrever, deve-se acessar www.ibge.gov.br, na área “trabalhe conosco”, clicando em “2022/11 - Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor - Complementar”.

ACS e ACM

Para ACM, a remuneração é de R$ 2.100,00, enquanto a de ACS é de R$ 1.700,00, além de vale alimentação. A previsão de duração do contrato de ambas as funções é de até 5 meses, podendo ser prorrogado, conforme necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2022 e disponibilidade de recursos orçamentários. O nível de escolaridade para ambos é o ensino médio completo. Os ACM vão gerenciar os Postos de Coleta, fazendo o controle e gestão dos recursos humanos e materiais. Também vão acompanhar e orientar a coleta de dados, coordenando o trabalho dos ACS’ e recenseadores. Já os ACS farão a supervisão da operação censitária junto aos recenseadores, exercendo também tarefas administrativas, como renovação de contratos e avaliação dos recenseadores.

