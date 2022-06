ÓBIDOS: Semdes realiza mobilização no Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa

Núcleos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos reuniram os usuários para uma manhã de palestras e atividades físicas.

A animação tomou conta dos idosos durante a programação realizada na manhã desta quarta-feira (15) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), por meio dos núcleos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que mobilizaram os usuários para comemorar o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

A data foi celebrada com palestras, atividades físicas e danças. A programação aconteceu no cliper de Santa Terezinha, no bairro Terezinha, e no prédio do núcleo do SCFV no bairro São Francisco, onde os idosos se divertiram, acompanhados de profissionais das secretarias de Desenvolvimento Social, Saúde e Educação.

A ação faz parte da campanha “Junho Violeta”, mês dedicado à conscientização do combate à violência contra os idosos.

A secretária de Desenvolvimento Social, Aldanete Farias, que acompanhou as ações, ressaltou a importância de destinar políticas públicas voltadas para as pessoas da chamada “terceira idade”.

“Existe um número muito elevado de pessoas idosas que sofrem violência física, mental e por conta desse quadro de vulnerabilidade que os idosos passam é preciso intervir, e a política social faz isso, intervém junto a esse grupo vulnerável, através de equipe técnica e dos serviços. E nesse momento, todos os serviços tanto no Núcleo I como no Núcleo II estão trabalhando a questão do combate à violência contra os idosos”, disse a secretária.

Em Óbidos, por meio dos núcleos do SCFV, são atendidos aproximadamente 150 idosos em diversos bairros da cidade.

Os profissionais da Semdes prestam assistência para a inclusão no Benefício de Prestação Continuada (BPC 88), acompanhamento de aposentados e pensionistas para possíveis casos de bloqueios e cancelamentos de benefícios; e identificação e adoção de medidas cabíveis em casos de violação, quando familiares efetuam empréstimos sem a autorização dos titulares.

A Dona Sinamor Marinho, de 71 anos, estava feliz pelo retorno das atividades em grupo. Moradora do bairro Cidade Nova ela é atendida pelo núcleo do SCFV do bairro São

“Eu gosto muito. Quando as reuniões estavam suspensas, eu fazia as minhas atividades em casa e postava no nosso grupo. É muito bom vir pra cá pra fazer as atividades e receber os atendimentos. Isso me deixa muito feliz e satisfeita”, relatou a aposentada.

Denúncias

As denúncias de violência contra a pessoa idosa podem ser feitas pelo Disque 100 (Disque Direitos Humanos). O atendimento é realizado diariamente, 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana.

Outra forma de denunciar é pelo aplicativo Proteja Brasil (disponível para smartphones), para a Delegacia online da Policia Civil ou ligando para a Emergência Policial - DISQUE 190 – Polícia Militar.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5146-obidos-semdes-realiza-mobilizacao-no-dia-mundial-de-combate-a-violencia-contra-a-pessoa-idosa#sigProId74a01fb859 View the embedded image gallery online at:

Por: Érique Figueirêdo/ ASCOM-PMO