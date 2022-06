Diocese de Óbidos estuda a possibilidade da criação de uma nova Paróquia em Oriximiná

Na última noite de sexta-feira, (17), aconteceu a reunião com lideranças do Polo D, com a presença do Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, juntamente com o Pároco da Paróquia de Santo Antônio, em Oriximiná, Frei João Santiago e Padre Rafael Henrique. Devido a situação do município está com cerca de mais de 70 mil habitantes, e mais de 150 comunidades, diante dos desafios do trabalho evangelizador, a Diocese, através do seu Bispo Dom Bernardo, decidiram estudar a possibilidade da fundação de uma nova Paróquia, ouvindo as necessidades das comunidades.

O Padre Rafael, da Comunidade Missionária Providência Santíssima, veio para o município junto com os frades, para iniciar uma nova Paróquia e fazer o processo de discernimento e trabalhos de escuta, nos Polos A e D, que juntas compõe 11 comunidades. Para Dom Bernardo, a criação de uma Paróquia fortalece as comunidades e permite o aumento de lideranças, para continuar e aumentar o trabalho de Evangelização.

A princípio estar sendo estudado junto as comunidades em colocar o nome da nova Paróquia de Nossa Senhora das Graças. Até a formalização da nova Paróquia, a Diocese de Óbidos caminha com suas 11 Paróquias e uma Área Missionária, e o grande número de comunidades urbanas e rurais, localizado no Baixo Amazonas, no Estado do Pará.

FONTE: Diocese de Óbidos