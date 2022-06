A Peregrinação de Senhora Sant´Ana em Belém encerra neste sábado, dia 18

Nesta sexta-feira, dia 17, a peregrinação de Senhora Sant´Ana, em Belém do Pará, encerrou as visitas nas residências de obidenses e amigos devotos de Sant´Ana que moram na capital paraense, sendo que imagem peregrina visitou cerca de 100 casas, desde 31 de maio.

Encerramento

A Missa de encerramento da peregrinação de Sant´Ana em Belém do Pará acontecerá neste sábado, dia 18, na Capela de Lourdes, com missa às18h, em seguida terá um lanche compartilhado, bingo e leilão, que ocorrerão no salão da Capelinha de Lourdes, na Av. Governador José Malcher.

A Coordenação da Peregrinação convida a todos os devotos de Senhora Sant´Ana para participarem deste evento de despedida da padroeira dos obidenses, em Belém do Pará.

A imagem de Senhora Sant´Ana saiu de Óbidos em maio, foi para Manaus, agora encerra a peregrinação em Belém e posteriormente seguirá para a Macapá, capital do Amapá.

Estamos postando algumas imagens da visita na residência da família Canto nesta sexta-feira, dia 17, e outras realizadas nestes últimos dias em Belém.

