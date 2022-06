Em Óbidos, as águas do Rio Amazonas recuam e chegam a marca de 8,23m

O nível da enchente de 2022, em Óbidos, baixou nas últimas semanas e chegou na marca dos 8,23m, segundo as anotações da Defesa Civil de Óbidos, nesta segunda-feira, dia 20 de junho. Lembrando que em 30 de maio, o nível das águas do Rio Amazonas era de 8,50m, portanto, um recuo de 27cm.

Registramos algumas imagens do Centro Comercial de Óbidos, que mostram os logradouros ainda alagados pelas águas do Rio Amazonas. Assim como na Comunidade de Santíssima Trindade, em frente a cidade de Óbidos, que ainda está no fundo, mas já se vê as marcas da baixa do Rio, que ficaram registradas nas paredes dos prédios e residências.

Pontes que foram construídas pela Defesa Civil nas Ruas inundadas, já começaram a ser retiradas e muitas Ruas já estão liberadas.

Segundo informações da Defesa Civil, a enchente deste ano está abaixo da enchente de 2021, em 09cm.

