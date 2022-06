ÓBIDOS: Apresentação da Folia de Santa Maria no Cliper de Sant`Ana

Conhecer um pouco mais sobre a cultura do Município de Óbidos foi um dos objetivos do I Encontro de Folias, que reuniu as Folias de N.S. do Rosário, do Patauá do Umirizal; Santo Antônio, do Mondongo; São Benedito, do Silêncio; São João, do Flexal; Santa Maria, do Paraná de Baixo e São Tomé, do Arapucu, em julho de 2016.

Em Óbidos, ocorrem as folias de santos há mais de 100 anos, que se diferenciam das folias de reis realizadas nas pequenas cidades, em vários estados do Brasil. As folias de santos em Óbidos são realizadas nas datas celebrativas do santo protetor das comunidades, como a que aconteceu durante a Festividade de Santa Maria, no bairro do Centro, em Óbidos, no final de maio de 2022, quando a Folia de Santa Maria se apresentou para o público presente, como podem ver no vídeo.

O pesquisador e professor da UFOPA, Prof. Itamar Paulino, comenta em um de seus artigos, sobre as folias dos santos em Óbidos: “A Folia dos santos de Óbidos é um ritual com procissões e oferendas a um santo ou santa protetores. A imagem do santo ou da santa é levada durante três dias às casas dos comunitários, que a recebem com devoção, manifestada por meio de cantos e benditos, de “puxações” de ladainhas. A procissão é um ritual de alegria, com seus dançantes caracterizados de figuras folclóricas, liderados por um mestre folião”.

