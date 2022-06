O artista obidense Eduardo Dias se apresentará no “Canta Santarém”

A cidade de Santarém, no Pará, completa 361 anos no dia 22 de junho, com uma grade de programação bem diversificada, que tem como tema “Santarém de todos nós”. Dentre as atividades que que acontecerão durante todo o dia, a programação encerrará com o show “Canta Santarém”.

O show “Canta Santarém” terá a participação de artistas regionais como João Otaviano, Nato Aguiar, Maria Lídia e outros. O artista obidense Eduardo Dias se apresentará como convidado, no show que acontecerá na Casa de Cultura, em comemoração aos 361 anos de Santarém.

Conforme programação do dia 22 de junho, a festa vai começar às 5h, em todos os bairros da cidade com Alvoradas e Fogos, terá também corridas, celebração entre outras atividades, encerrando o dia com o show “Canta Santarém”

Foto de Santarém: Agência Santarém

