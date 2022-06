Estado autoriza construção de novo Hospital Municipal em Oriximiná

O município de Oriximiná vai ganhar um novo hospital, que ofertará assistência à saúde da população local. A ordem de serviço para a construção do Hospital Menino Jesus foi assinada pelo governador Helder Barbalho, nesta terça-feira (21). As obras serão executadas pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP).

O investimento da obra é de R$49.397.937,32 e contará com uma área de aproximadamente 5.675 mil metros quadrados. A unidade será dividida em ala principal, bloco de serviço, subestação, guarita de serviço, guarita principal, reserva elevada, pavimentação mecânica com UTI e pavimentação mecânica.

O espaço irá dispor de dez leitos para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), área de internação; unidade de internação geral, que dará suporte ao setor de UTI - havendo, nesta ala, leitos de enfermaria. o setor de diagnóstico e terapia contarão com blocos cirúrgicos, setor técnico laboratorial, exames com resultados imediatos, serviços administrativos, químicos e de engenharia, higiene, lavanderia, almoxarifado, vestiário para os profissionais do hospital, central de resíduos, necrotério, estacionamento e cabine de ar comprimido.

FONTE: Agência Pará