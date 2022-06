Em Óbidos, campanha de doação de sangue será realizada nos dias 28 e 29 de junho

Secretaria de Saúde iniciou nesta terça-feira, 21, a mobilização entre os voluntários.

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a doação de sangue, e em virtude da campanha “Junho Vermelho” a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com o Hemocentro Regional em Santarém, retoma nos dias 28 e 29 de junho, a Campanha de Doação de Sangue em Óbidos, que não é realizada desde 2019, por conta da pandemia de Covid-19.

O objetivo é coletar 200 bolsas de sangue, que devem ser encaminhadas para o hemocentro em Santarém, que atende a demanda regional de 22 municípios da região.

Entre as mudanças da campanha para este ano, está o local de atendimento dos voluntários, que será nas dependências do Hospital Santa Casa de Misericórdia Dom Floriano Loewenau, no Centro da cidade, de 8h às 17h.

A coordenadora da Agência Transfusional da Secretaria de Saúde, Ana Júlia Sarrazin, explica que todo o suporte necessário será repassado para os doadores, e reforça o apelo para o comparecimento da população nos dois dias da campanha.

“Serão dois dias de campanha no município, o apelo é para aqueles doadores de Óbidos, que sempre doaram sangue, que possam fazer a sua doação. E aproveitando a gente estende o convite aos novos doadores”, convidou.

Quem pode doar?

- Estar bem de saúde;

- Estar alimentado;

- Ter entre 16 e 69 anos de idade (16 e 17 anos somente com a autorização dos pais);

- Pesar 50kg ou mais;

- É obrigatório apresentar documento de identificação com foto e assinatura emitida por órgão oficial (Ex: RG, carteira profissional, Reservista, Conselhos de classe).

Local

A Santa Casa de Misericórdia Dom Floriano Loewenau na Providência de Deus, fica localizada na Tv. Rui Barbosa, nº 335, no Centro de Óbidos.

FONTE: Comunicação/PMO