ÓBIDOS: Focolarinos de Óbidos realizaram o Projeto Amazônia

No dia 14 de junho foi concluído um Projeto/missão que durou 14 dias, realizado pelos Focolarinos de Óbidos, com a participação de seis profissionais da área da saúde e empreendedorismo, membros do Movimento dos focolares, vindos do Rio Grande do Sul e de São Paulo.

O programa foi, basicamente, muitas visitas – usando barco e automóvel – aos habitantes de seis comunidades ribeirinhas, quilombolas e da Fazenda Esperança, pertencentes às nossas três paróquias.

Na cidade visitararam as Escolas Professor Maurício Hamoy e São José, a Creche Bom Pastor, o Centro Social Madre Regina, a UBS, um grupo de catequese e as casas com pessoas doentes e acamadas.

Nas_comunidades, sempre com a atitude de escuta e ação, foram feitas rodas de conversa, enriquecedoras e produtivas, com diversos grupos: de mulheres, de homens, de jovens. Com as crianças, foram feitas ações educativas de boa nutrição, higiene bucal e jogos que estimulam a vivência concreta do amor evangélico. Foram também feitos atendimentos médico, de enfermagem, de nutrição e de Psicoterapia.

Nas Escolas de Ensino Médio, em grupos de livre escolha, foram abordados as seguintes temáticas: O Sentido da vida, Empreendedorismo e trabalho, Saúde e sexualidade, Nutrição e saúde. Na Creche Bom Pastor, atividades com as crianças, roda de conversa com as mães e, na UBS, palestra para gestantes.

Momentos muito solenes e marcantes foram as celebrações da Palavra que, em alguns locais coincidiu com a festa do Santo Padroeiro da comunidade.

Terminados os 14 dias, na conclusão, todos sentiram-se muito recompensados pela riqueza da experiência vivida, pela alegria de encontrar pessoas que vivem harmoniosamente, que constituem comunidades vivas e têm grande amor pela Igreja.

Projeto Amazônia

O “Projeto Amazônia” (PA) nasceu em 2005, com o objetivo de dar uma resposta concreta aos apelos da CNBB em relação a grave situação da Região Amazônica, principalmente no que tange a carência de assistência espiritual devido à vastidão dessa imensa região. Nasceu o “Projeto Amazônia”, envolvendo os membros do Movimento dos Focolares de todo o Brasil. O projeto despertou o interesse de muitos que se colocaram a disposição para viajar, deslocando-se das outras regiões brasileiras, para realizar ações de evangelização e não se limitou a atenção religiosa, mas teve grande atuação principalmente na área da saúde e educação, através de atendimentos médicos, odontológicos, de enfermagem, além de palestras formativas e rodas de conversa.

Informações: Focolarinos de Óbidos