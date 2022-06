MRN recebe Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica

Com o case sobre aumento da produtividade e redução de custo, a empresa foi reconhecida pela sua iniciativa sustentável, na 24ª edição do evento.

A Mineração Rio do Norte (MRN), que opera no distrito de Porto Trombetas, no município de Oriximiná (PA), foi premiada na 24ª edição do Prêmio de Excelência da Indústria Minero - Metalúrgica Brasileira em 2022, promovida pela Revista Minérios e Minerales. A premiação ocorre anualmente com o objetivo de compartilhar as boas iniciativas desenvolvidas por equipes de diversos setores da indústria mineral.

Com o case “Aumento da produtividade e redução de custo na atividade de enleiramento de galharia e topsoil utilizando a lâmina Ancinho”, a empresa destacou-se com resultados positivos na área de operações. A partir de investimentos na aquisição da ferramenta, que apresenta uma estrutura vazada e é implementada no trator que opera na mistura de topsoil (camada superficial do solo) e galhos, a MRN aumentou a produtividade, eficiência e reduziu custos na atividade de enleiramento de galharia. O topsoil é a primeira camada de terra do solo e uma alternativa de condução de regeneração natural, pois é uma importante fonte de matéria orgânica, sementes, nutrientes, micro e mesofauna associadas ao solo – a mesofuana é composta por pequenos organismos que desempenham papéis importantes no solo, como a fragmentação de materiais orgânicos e a ciclagem de nutrientes.

Reflorestamento e galhos para compor ilhas de vegetação- MRN

Segundo João Vítor Soares, engenheiro de Infraestrutura e Drenagem de Mina da MRN, a necessidade da substituição da lâmina veio como uma alternativa de otimização do processo de reflorestamento, além da redução de tempo e trabalho da equipe e aumento da produtividade no uso do trator que faz a separação de galhos e terra, materiais que servem como base para a recuperação de áreas mineradas.

“Com a substituição da lâmina, obtemos uma melhor separação dos materiais, assim, há maior quantidade de terra disponível para utilização no plantio de mudas que auxiliam no reflorestamento e galhos para compor ilhas de vegetação. Em 2021, esse equipamento auxiliou na preparação de mais de 300 hectares de reflorestamento. A expectativa é que diversos veículos possam ser otimizados nos próximos anos”, ressaltou João.

Otimização do processo de reflorestamento- MRN

Ainda por meio da implementação da nova modalidade de lâmina, houve a diminuição de tempo de utilização do equipamento por uso em hectare, de 1 hora e 36 minutos para 48 minutos. “Desta forma, tivemos 100% de ganho de produtividade, se comparado ao uso da lâmina convencional. E com a redução de tempo, utilizamos menos combustível na atividade, essa redução equivale a 26% do produto. No geral, a inovação proporcionou uma economia de R$171 mil para a MRN, em 2021”, complementou o engenheiro.

Pela sexta vez consecutiva, a MRN recebe a premiação. Neste ano, concorreu com soluções de outras 130 empresas do setor. “O reconhecimento recebido pelo desenvolvimento desse projeto, reforça que estamos no caminho certo, na busca de uma operação cada vez mais sustentável, com responsabilidade ambiental e eficiente em termos de custos. Ficamos muito satisfeitos com esse reconhecimento e estamos com mais projetos para serem apresentados ao mercado de mineração para que possamos evoluir em conjunto e, a cada dia, referência de uma mineração sustentável e responsável na Amazônia”, destaca Bruno Prado, gerente geral de Operação de Mina da MRN.

O 24º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica foi realizado durante dois dias, 21 e 22 de junho, em Minas Gerais, com transmissão ao vivo por uma plataforma digital. No evento, houve apresentações de diversas empresas do setor mineral, evidenciando novidades em processos, tecnologias, gestão de pessoas, inovação e segurança em busca de novos patamares de produtividade e sustentabilidade na mineração.

FONTE: Comunicação / MRN