ÓBIDOS: SEMSA confirma um caso da doença de Haff - “Urina Preta”

A Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos emitiu COMUNICADO nesta segunda-feira, dia 27, comunicando que foi confirmada a notificação de um caso suspeito da doença de Haff, popularmente conhecida como “doença da urina preta”. Trata-se de um paciente do sexo masculino morador de Óbidos; esse homem faleceu, e o caso suspeito foi detectado em um hospital particular em Santarém.

Veja o comunicado na íntegra:

COMUNICADO

A Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, comunica que foi confirmada a notificação de um caso suspeito da doença de Haff, popularmente conhecida como “doença da urina preta”. Trata-se de um paciente do sexo masculino morador de Óbidos; esse homem faleceu, e o caso suspeito foi detectado em um hospital particular em Santarém.

A Secretaria de Saúde confirma que outras duas pessoas da mesma família apresentaram os sintomas da doença após terem consumido a mesma refeição da vítima. Essas pessoas estão em monitoramento e foram notificadas como casos suspeitos da doença de Haff. Os pacientes estão estáveis, em casa e fora de risco de morte.

O Departamento de Vigilância em Saúde, está realizando o relatório do caso com todos os detalhes do processo de investigação epidemiológica, e a coleta dos materiais (sangue e urina dos notificados vivos) que seguirão nesta segunda-feira (27) para análise do Laboratório Central (Lacen) em Belém (PA).

A Semsa esclarece ainda que não há nenhuma determinação proibindo o consumo das espécies tambaqui, pacu e pirapitinga. O que há, no momento, é um alerta epidemiológico que recomenda a não ingestão das espécies que são mais propensas a doença de Haff, e a orientação para as medidas a serem adotadas em casos de manifestação dos sintomas da doença.

A Prefeitura de Óbidos ressalta que as medidas previstas no protocolo para esses casos estão sendo adotadas. Assim que forem confirmadas oficialmente novas informações acerca dos casos suspeitos, a população será informada.

Prefeitura de Óbidos

Secretaria Municipal de Saúde