Barco Hospital Papa Francisco atendeu 51 comunidades em sua 53º Expedição

O Barco Hospital Papa Francisco concluiu sua 53º expedição nesta quarta-feira, (29), que se iniciou no dia 22 de junho e atendeu o Distrito Boa Vista do Cuçari e Comunidade São Francisco do Furinho, em Prainha, ao todo cerca de 51 comunidades foram beneficiadas nessas duas regiões, foram mais de 6 mil atendimentos, entre consultas e procedimentos realizados.

No começo da semana o Papa Francisco citou o Barco Hospital, que leva seu nome, como exemplo de evangelização, pois é o anúncio de Jesus Cristo, na Visita Ad Limina Apostolorum, com os Bispos do Regional Norte 2 e Norte 3.

Nessa expedição foram realizadas 883 consultas médicas em Clínica Geral, Oftalmologia, Anestesiologia e Cirurgia Geral. Na parte de odontologia, foram 410 procedimentos e consultas. Cerca de 3 mil exames: 2.071 exames laboratoriais, 50 mamografias, 68 eletrocardiogramas, 308 oftalmológicos, 201 Raio X e 224 ultrassonografias. Foram entregues 835 kits de medicação na Farmácia, para as pessoas atendidas na embarcação.

O Barco Hospital também possui um centro cirúrgico e toda estrutura para realização de cirurgias. Ao todo foram 61 sendo que, 31 de baixa e média complexidade (vesícula e hérnia) e 30 pequenas cirurgias, houve uma cirurgia de urgência em uma criança levada até a embarcação. Aconteceram nesses dias 61 internações clínicas e cirúrgicas.

Pouco mais de mil pessoas passaram pelo atendimento nesses dias, totalizando 6.181 atendimentos e 1.633 refeições servidas.

A Secretaria Municipal de Saúde de Prainha realizou a aplicação de vacinas, 658 no total, e 151 testes rápidos de Covid, durante a expedição.

Nessa expedição o Barco Hospital contou com 13 voluntários oriundos de, Minas Gerais, Paraná, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, além de 27 colaboradores fixos na embarcação e equipe do município, 36 no total.

Pela primeira vez na expedição do Barco Hospital, a Cirurgiã Geral Dra. Amanda Araújo, de Minas Gerais, comentou sobre sua experiência, "Estou muito satisfeita com o trabalho que fizemos, de poder ajudar a população ribeirinha. Particularmente sempre foi um sonho e consegui realizar o meu trabalho nessa viagem, estou muito feliz em fazer esse trabalho voluntário, estou satisfeita com o que eu consegui fazer aqui e quem ganhou em todo esse trabalho fui eu, com experiências e aprendizados, agradeço a oportunidade e espero voltar mais vezes, muito obrigada!". Finalizou.

"Todo mundo deveria viver um dia essa experiência de voluntariado seja na área de saúde ou de outras áreas, principalmente em uma região de tão difícil acesso. Com tudo, foi uma experiência única em poder atender a esse povo que não tem tanto acesso a saúde, e que precisa muito desse atendimento, ganhei uma carga de experiência incrível, tanto na parte profissional como pessoal". Comentou Dra. Deuza da Costa, Cirurgiã Geral, do Rio de Janeiro.

"Eu agradeço a toda equipe do Barco Hospital, pela Providência de Deus, chegou até a gente, fui atendido, fiz os exames, um trabalho muito excelente e humanizado, só temos a agradecer a todos os envolvidos", Relatou, Rosenilson de Boa Vista do Cuçari.

"Estamos sendo privilegiados em receber o Barco Hospital Papa Francisco, com consultas, exames, até cirurgias, fui atendida com consulta médica, ultrassonografia, e Graças a Deus por toda essa missão", Oneji, da Comunidade Itamocuri.

Entre os dias 06 e 13 de julho, a o Barco Hospital Papa Francisco, estará no município de Monte Alegre. Outras 10 expedições estão agendadas para serem realizadas até o final de 2022.

