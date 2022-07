Em dois dias de campanha em Óbidos, 201 bolsas de sangue foram coletadas

Meta estipulada pela equipe do Hemocentro de Santarém foi alcançada; campanha não era realizada no município desde 2019.

A campanha de doação de sangue em Óbidos foi um sucesso, em apenas dois dias de ação (28 e 29 de junho), 201 bolsas foram coletadas pela equipe do Hemocentro Regional de Santarém, que atende a 22 municípios da região Oeste do Pará.

Um total de 221 candidatos a doadores compareceram ao Hospital Santa Casa de Misericórdia Dom Floriano Loewenau para realizar o ato de solidariedade. A ação do Hemocentro de Santarém e Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) conseguiu atingir a meta esperada, e as bolsas, de tipos sanguíneos diversos, abastecerão os estoques da unidade regional.

“Só temos de agradecer a população obidense por nos ajudar a alcançar a meta. Foram dois anos sem realizar a campanha no município e esse retorno serviu para reforçar a solidariedade em Óbidos”, frisou o gerente regional do Hemocentro de Santarém, Joaquim Azevedo.

Um dos principais objetivos da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) é reforçar as ações de doação na região e abastecer o estoque do Hemocentro de Santarém.

Um dos fatores fundamentais para o sucesso das ações é o querer ajudar a salvar vidas, sentimento que tomou conta do comandante da 29ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Major David Samarone.

“Há 21 anos eu sou doador e sei que tenho ajudado muitas pessoas, e muito por conta disso eu não poderia ficar de fora dessa campanha no município. Além de mim mais seis policiais da 29ª CIPM estiveram participando e fazendo sua doação”, destacou o comandante.

A campanha realizada na terça (28) e quarta-feira (29) em Óbidos fez parte do “Junho Vermelho”, mês de comemoração do Dia Internacional do Doador e Sangue e de conscientização para prática do ato que salva vidas.

FONTE:Comunicação/PMO