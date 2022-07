MRN divulga vencedores da 3ª edição de concurso cultural

Os mais de 170 trabalhos inscritos, entre fotos e desenhos, evidenciaram a preocupação com proteção, respeito e cuidado com o meio ambiente e destacaram a interação das pessoas com a natureza.

A conexão com o meio ambiente é o direcionador do propósito que a Mineração Rio do Norte (MRN) tem trabalhado no Concurso Cultural "Orgulho de crescer com a natureza à nossa volta", que chega à sua terceira edição, consolidando o compromisso e respeito à região amazônica. Um momento especial e que sempre supera as expectativas, revelando talentos combinados com o sentimento de proteção à natureza, tendo a inspiração nas iniciativas socioambientais que buscam deixar um legado para a região. E nesta terceira edição, mais de 170 trabalhos foram inscritos. Uma escolha difícil, mas que já tem os vencedores nas categorias Fotografia, Desenho I e Desenho II.

Este ano, os premiados na categoria Fotografia foram: Jessiane Nogueira (primeiro lugar com o trabalho "A beleza da natureza está nos detalhes"), Leonardo Guerreiro (2º lugar com a foto “Desbravando e crescendo com a natureza”) e Rafael Loureiro (3º lugar com a foto “Descobrindo a natureza”). Na Categoria Desenho I (3 a 7 anos), os três primeiros colocados, respectivamente, foram os estudantes: Alice Oliveira Proence Fonseca, Danilo Almeida e Alice Macedo Lima. Na Categoria Desenho II (8 a 15 anos), os três primeiros lugares, respectivamente, foram os estudantes: Natália Sampaio, Heitor Sampaio e Miguel Sarubbi Silva.

A_Menção_Honrosa do concurso ficou com a estudante Alice dos Santos Consentine, que retratou na forma de desenho uma história em quadrinhos, usando personagens cuidando de árvores e e fazendo a coleta seletiva, além de chamar atenção para o perigo do descarte de lixo nos rios. “A Alice sempre gostou de desenhar desde pequena. A inspiração dela para o desenho surgiu quando ela viu as pessoas jogando lixo de forma incorreta. Ela perguntou para pessoa se sabia onde tinha que jogar e ela respondeu que não. Daí, Alice explicou que era na lixeira e foi especificando por cor o destino de cada resíduo. Para mim é uma honra saber que a minha filha está entre os melhores trabalhos do concurso. Sempre a incentivamos, dizendo que a arte, por meio do desenho, é a forma pela qual ela pode se expressar e mostrar que é capaz”, disse emocionada a dona de casa Ianne Karen dos Santos, mãe de Alice.

“Eles tiveram o desafio de retratar as experiências vivenciadas no dia a dia de quem cresce com a natureza à volta. É muito bom ver que esse olhar é de cuidado ao meio ambiente. Ficamos alegres que, por meio das boas práticas de preservação à natureza propagadas com os projetos socioambientais, eles tenham se sentido inspirados a compartilhar seus aprendizados e talentos sendo referências para outras pessoas”, ressaltou Karen Gatti, gerente geral de Comunicação da MRN.

Os trabalhos artísticos foram avaliados por uma comissão julgadora, que analisou os desenhos e as fotografias com base em critérios como capacidade técnica, criatividade, originalidade e relevância ao tema. O grupo foi composto pelo professor Marcelino Conti (Universidade Federal Fluminense, campus de Oriximiná), Claudinete Colé, Gabriela Cardoso Almeida e Josielson Costa – ambos da Associação dos Remanescentes de Quilombos do município de Oriximiná (ARQMO) –, Aelynne Garcia, Carolina Carvalho, Nivaldo Silva e Dayane Moreira – empregados da área ambiental da MRN –, professor Edmilson Garcia Pereira (comunidade ribeirinha do Ajudante), Luciane Printes (comunidade quilombola do Boa Vista), professor Luiz Carlos Queiroz (músico Óbidos) e Joaci Lima (diretor do Colégio Equipe, de Porto Trombetas).

“Fiquei muito feliz de ser parte dessa iniciativa de defesa ao meio ambiente. Foi difícil escolher, pois todos estão muito lindos. As crianças e adolescentes fizeram desenhos e fotografias que mostraram uma representatividade da nossa região e do nosso meio. Acredito que todos os jurados fizeram boas escolhas para este ano”, pontuou Claudinete Colé, membro do Conselho Diretor da Associação dos Remanescentes de Quilombos do município de Oriximiná (ARQMO).

Desenho



O_primeiro_e_o_segundo lugares da categoria Desenho II (8 a 15 anos) foi dos irmãos Natália Sampaio, de 14 anos, e do Heitor Sampaio, de 15 anos. “A Natália desenha desde pequena. A inspiração dela veio de uma castanheira que tinha perto da nossa antiga casa, e é muito grande. Ela quis mostrar a visão que tínhamos todos os dias dos nossos trajetos na comunidade, com o rio, o navio e as canoas”, contou a mãe Samea Monteiro.

“Já o Heitor sempre gostou de desenhar e inovar com misturas. O EcoPonto e as novas lixeiras espalhadas pela vila de Porto Trombetas serviram como inspiração para ele. Os desenhos, origamis, colagem, isso tudo, ajuda ele no seu desenvolvimento e interação com as pessoas e meio. Ele é disléxico, tem um certo grau de autismo e Distúrbios Auditivo Grau Severo (DPAC). Desenhar é a forma dele se expressar. Por um bom tempo, isso foi a sua única forma de comunicação. Hoje, ele é bem mais comunicativo. Então esse resultado é muito bom para eles”, disse a mãe Samea, bastante emocionada, com os dois filhos vencedores.

Para superação dos desafios e oportunidades de inclusão, Heitor tem o acompanhamento do Núcleo de Educação Inclusiva e Acompanhamento Multidisciplinar (NEIAM), em Porto Trombetas, mantido pela MRN. O NEIAM é um espaço que contribui para a evolução educacional e social de crianças e adolescentes autistas no distrito de Porto Trombetas.

Fotografia









O_primeiro_lugar da categoria foi para a bióloga Jessiane Nogueira, que trabalha na empresa Biota, consultoria ambiental da MRN. A foto "A beleza da natureza está nos detalhes" mostra uma cobra da espécie Corallus caninus, feita durante uma atividade de campo. “O animal, conhecida como periquitamboia, é uma das raras espécies do gênero Corallus, da Amazônia. Não é peçonhenta e pode ser considerada uma das serpentes mais lindas da Amazônia. Como sou uma bióloga que ama a natureza e gosta de serpentes, não poderia deixar de fotografar a beleza e os detalhes desse animal. Estou muito feliz de participar de um concurso que destaca a importância da natureza e o respeito ao meio ambiente”, afirmou.

Leonardo Guerreiro, eletricista da MRN, também celebra a conquista do prêmio, que para ele teve o click especial com a participação do filho Lorenzo. A foto, intitulada “Desbravando e crescendo com a natureza”, ficou em segundo lugar no concurso cultural. “Essa imagem foi registrada em um dos nossos passeios pelo igarapé do Água Fria. O Lorenzo gosta de interagir com a natureza e é sempre muito bom para mim e minha esposa levar nosso filho para contemplar as belezas naturais ao nosso redor, em Porto Trombetas. É muito importante a empresa fazer uma programação, como a do concurso cultural, que busca interagir com a comunidade e seus empregados. Só temos a agradecer por essa oportunidade”, declarou.

Fonte: Comunicação/MRN