ÓBIDOS: Colônia dos Pescadores Z-19 realizou corrida de rabetas e manhã de sol

Em Óbidos, nesta quarta-feira, dia 29, membros da Colônia dos Pescadores de Óbidos – Z-19 se mobilizaram e realizaram a romaria fluvial de São Pedro em homenagem ao seu padroeiro, que saiu da comunidade de Maria Tereza, chegou na cidade por volta das 19h na sede da Z – 19, onde houve uma missa.

Neste domingo, dia 03 de julho, encerrando às homenagens ao padroeiro dos pescadores, a Colônia Z-19 realizou uma Manhã de Sol com a Banda do Dedé, Banda Brisa, Adilho Cione e Brenda. Houve também sorteio do Rifão de São Pedro, leilão de oferendas e outros.

Durante a manha de domingo, aconteceu também a disputa de corrida de rabetas, sendo que o vencedor ganhou um motor rabeta de 6kv.

Registramos algumas imagens que mostra a movimentação na Colônia dos Pescadores Z-19. Confira.

