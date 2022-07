Com o recuo da enchente pontes são retiradas das Ruas do Centro Comercial de Óbidos

Este ano de 2022, a enchente do Rio Amazonas foi grande, ficando entre as três grandes cheias das últimas décadas, ultrapassando a marca dos 8,40m, e atingiu diretamente os ribeirinhos e as cidades da região, sendo que muitas ruas da Cidade de Óbidos foram alagadas e para circulação das pessoas por esses logradouros, ponte foram construídas.

Com a vazante do rio Amazonas, o nível das águas baixou bastante e as Rua já estão de fora, com isso a SEURBI está realizando um trabalho de limpeza e retirada das pontes no Centro Comercial de Óbidos, o que facilitará a circulação de pessoas pela área.

Os trabalhos de retirada das pontes devem avançar nos próximos dias, a medida que as águas recuarem, no sentido de recuperar o tráfego de veículos e pedestres na área.

