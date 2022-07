Itinerância do TRT8 estará em Juruti no período 18 a 22 de julho

No período 18 a 22 de julho de 2022, uma equipe de servidores da Vara do Trabalho de Óbidos/PA estará na cidade de Juruti/PA, com o objetivo de receber RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS, conforme determinação da Excelentíssima Senhora Desembargadora do Trabalho Doutora Mary Anne Acatauassú Camelier Medrado, Corregedora Regional do TRT da 8ª Região, para acompanhamento da ação "Promover a Justiça Itinerante", com finalidade de instituir calendário periódico de atendimento dos jurisdicionados e realização de audiências, em caráter itinerante.

Os interessados deverão se dirigir, nesse período, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juruti, localizado na Avenida Marechal Rondon, nº 154, Bairro Bom Pastor, Cidade de Juruti/PA, no horário das 08:30 às 13:00 horas

ITINERÂNCIA TRT8 - 2022

No período de 18 a 22 de julho de 2022, uma equipe de servidores da Vara do Trabalho de Óbidos/PA estará na Cidade de Juruti/PA, com o objetivo de receber RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS .

Os interessados deverão se dirigir, nesse período, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juruti, localizado na Avenida Marechal Rondon, nº 154, Bairro Bom Pastor, Cidade de Juruti/PA, no horário das 08:30 às 13:00 horas, munidos dos seguintes documentos:

CPF

CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG)

CARTEIRA DE TRABALHO (CTPS)

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

Deverão, ainda, apresentar o NOME, CPF/CNPJ e o endereço completo da PESSOA FÍSICA e/ou EMPRESA contra quem pretendem apresentar reclamação trabalhista, bem como deverão levar cópias de contracheques e/ou outros documentos que comprovem a relação de trabalho.

Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria da Vara do Trabalho de Óbidos/PA, através do telefone/WhatsApp Business (93) 3547-1234 ou através do e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

FONTE: VT - Óbidos/PA