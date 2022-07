Em Óbidos, Seurbi intensifica ações em preparação às Festividades de Senhora Sant’Ana

Este ano, esta que é uma das maiores manifestações religiosas do município, será realizada de 10 a 26 de julho.

Com a aproximação das festividades da padroeira do povo católico obidense, Senhora Sant’Ana, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi), tem intensificado as ações de limpeza e organização da praça Barão do Rio Branco, que deve receber um grande público no período de 10 a 26 de julho.

Na praça de Sant’Ana, como também é conhecido o espaço revitalizado recentemente, estão sendo feitos serviços de limpeza e retirada de entulho, o mesmo trabalho foi realizado nas vias de acesso. Todas as ações já haviam sido programadas pela Seurbi e atende à necessidade organizacional do evento.

Além disso, foi construída uma contenção próxima a área do projeto da barreira de contenção da nova orla, para dar mais segurança na área onde ficava as barracas da festividade.

Na rua Alexandre Rodrigues de Souza, um dos acessos à Catedral, equipes estão trabalhando na construção do sistema de drenagem, substituindo por tubulação o madeirame que colocava em risco pedestres e condutores.

De acordo com a coordenação da festividade, o círio fluvial chegará até o bairro Bela Vista, onde máquinas da Prefeitura realizaram os serviços de terraplanagem, para melhorar a trafegabilidade e a mobilidade urbana, garantindo acessibilidade a todos que desejarem participar da procissão do círio.

A Travessa Mário Torres no bairro Bela Vista, e parte da Avenida Dom Floriano no bairro Cidade Nova, receberam as intervenções da Seurbi.

Festividade

Devido a enchente do rio Amazonas que ainda está provocando a inundação de parte do Centro comercial, a coordenação da festividade decidiu mudar o local de chegada do círio fluvial para o campo do bairro Bela Vista.

As expectativas para a realização das festividades em homenagem a Senhora Sant’Ana são as melhores, após dois anos de pandemia da Covid-19, quando as programações aconteceram no formato remoto.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5192-em-obidos-seurbi-intensifica-acoes-em-preparacao-as-festividades-de-senhora-sant-ana#sigProId6ef58596af View the embedded image gallery online at:

FONTE: Comunicação/PMO