Festividade de Sant´Ana 2022: Procissão saiu do Campus da UFOPA

A festividade 2022 da padroeira dos obidenses, Senhora Sant´Ana, continua na noite desta terça-feira, dia 12, com a procissão que saiu do Campus da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Óbidos e teve como tema: “O Deus Vivo é Nosso Aliado”. Noite dedicada a Educação, sendo que os notários responsáveis foram: RCC, 7ª Ure, UFOPA, IFPA e CIB.

A procissão percorreu várias ruas até a Praça Barão do Rio Branco e depois a Catedral, onde foi celebrada a missa que foi presidida pelo Padre Davenir, o qual, em seu sermão, falou sobre a importância da educação para a sociedades, enfatizando o poder na educação na formação de uma sociedade mais humanizada.

No Cliper de Sant´Ana aconteceu a programação cultura, onde houve leilões, bingos e a apresentação da jovem talento da música obidense Fernanda Jannifer, que recebeu bastante aplausos do público presente no Cliper.

Lembrando que nosso Site www.obidos.net.br (Chupaosso) está fazendo a retransmissão ao VIVO da programação Religiosa e Cultural, a partir das 19h, pelas suas redes sociais, que pode ser acessada no endereço: www.facebook.com/obidos.net.br

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade