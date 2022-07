Semma Óbidos intensifica educação ambiental como forma de combate à poluição sonora

Ações de panfletagem, adesivagem e orientações foram realizadas para conscientizar os obidenses.

Com foco no bem estar da população, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), está realizando, durante o mês de julho, uma série de ações voltadas para o combate à poluição sonora.

A ação iniciou na quinta-feira (14) com visitas a bares e estabelecimentos comercias onde foram realizadas panfletagens e orientações quanto à importância de combater a poluição sonora, que principalmente durante os períodos de férias e festejos na cidade tendem a aumentar de forma abusiva.

Já na manhã desta sexta-feira (15), os agentes da Semma e do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) estiveram, em parceria, em dois pontos de maior fluxo de veículos da cidade: Avenida Nelson Souza com Rua Belém, na divisa dos bairros São Francisco e Perpétuo Socorro, e na Avenida Dom Floriano com Graciliano Negreiro, no bairro Cidade Nova, onde foram realizadas panfletagens e adesivagens de veículos.

“A Semma tem esse papel de orientar as pessoas sobre essas práticas abusivas, que na verdade são crimes ambientais. Nosso trabalho é justamente fazer com que a população tenha conhecimento que caso sejam flagradas promovendo poluição sonora, deverá arcar com as consequências”, ressaltou o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Diego Ferreira.

Na ocasião foram disponibilizados panfletos e adesivos com QRCode, para acessar informações sobre os problemas causados pela poluição sonora, além de orientações das mais diversas formas de evitar essa prática.

A chefe de Divisão de Educação Ambiental do órgão ambiental, Kátia Elen, esclareceu que é fundamental esse trabalho, pois somente assim a população tem conhecimento dos problemas causados pelo barulho, sejam eles vindos de sons automotivos, escapamentos de veículos, dentre outros.

“Por isso estamos priorizando as áreas estratégicas da cidade pra fazer esse trabalho de conscientização. Nossa preocupação foi produzir um material de fácil entendimento para que a mensagem da campanha chegue de forma clara e surta o efeito esperado, para o bem de todos”, enfatizou Kátia.

FONTE: Comunicação/PMO